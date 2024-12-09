Artvin'deki heyelandan kahreden haber: Araç tünele girmiş ama çıkmamış
Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkisinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Artvin’de heyelan nedeniyle ciddi hasar gören ve yaklaşık 19 saatlik çalışmayla devasa toprak yığınlarından arındırılan Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik akışı kontrollü sağlanırken, ekipler ise temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgedeki kamera incelemelerinde ise 1 aracın tünelde kaydı olduğu, ancak çıkışının olmadığı belirlendi. Toprak altında olduğu değerlendirilen aracın bulunabilmesi amacıyla teknik cihaz ve dronlarla arama yapılıyor.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Arhavi Kıyıcık mevkisinde dün gece heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi, Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.
İhbarla bölgeye sevk edilen DSİ, Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle tonlarca ağırlıktaki taş, kaya ve toprak yığınını kaldırıp, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Heyelanda toprak altında araç kalıp kalmadığı da bölgedeki kameralardan araştırılıyor.