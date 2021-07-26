Artvin'deki sel felaketinden yeni görüntü! Gözyaşlarına boğuldu

KÖPEKLERE SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Arhavi’deki Nero Hayvan Bakımevi kurucularından Gamze Topuz da hayvanları ekiplere teslim ederken duygusal anlar yaşadı. Köpeklere sarılarak gözyaşlarına hakim olamayan Topuz, "Çok zor günler geçiriyoruz. Öncelikle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu’na böylesine zor bir zamanda kapılarını bizlere açtığı ve hayvanlarımızın can güvenliklerini kontrol altına aldırdığı için çok teşekkür ediyorum. Herkese selam olsun iyi ki varsınız” diye konuştu.