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Artvin’in çığ felaketi saniye saniye kamerada

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Camili bölgesinde, meydana gelen çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Olay anı, bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Artvin’in çığ felaketi saniye saniye kamerada - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen çığ Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka’ya bağlı Camili Havzası’na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunda meydana geldi.

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Artvin’in çığ felaketi saniye saniye kamerada - Resim: 2

Kışın yoğun geçtiği, bölgede meydana gelen çığ görüntüsü bu kez kameraya yansıdı. Yamaçtan kopan kar kütleleri bölge buluna ve 6 köyün ulaşımını sağlayan yolu ulaşıma kapattı.

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Artvin’in çığ felaketi saniye saniye kamerada - Resim: 3

Yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için ekipler çalışmalara başladı.

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Artvin’in çığ felaketi saniye saniye kamerada - Resim: 4
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