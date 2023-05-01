Arzum Onan'dan boşanma açıklaması
27 yıldır evli olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, ayrılık iddialarıyla gündemde. Arzum Onan, boşanma ve ''psikolojik şiddet'' iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.
Sanat dünyasının hayranlık uyandıran çiftlerinden biri olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın evliliklerinde kriz olduğu ve boşanacakları söylentileri bir süredir gündemde.
27 yıllık evliliklerini bitirme noktasına getirdikleri konuşulan Aslantuğ ve Onan çiftinin, evlerini ayırdıkları ve Onan’ın aralık ayında Caddebostan’da yaşadıkları evden ayrılıp Göktürk’e yerleştiği iddia edildi.
Aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı iddia edilen Arzum Onan, “psikolojik şiddet” gördüğü ve eşinden boşanacağı haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Aslantuğ ile bir fotoğraflarını paylaşan Onan, şunları yazdı:
"Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü!
30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet', her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla hak etmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez."