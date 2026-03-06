Asansörün kapısını açtı, hayatının şokunu yaşadı!

İnceleme yapmak üzere zemin kata inen ikili, asansör kapısını açtı. Ancak asansör sistemindeki bir arıza nedeniyle kapı açılmasına rağmen kabinin üst katlarda olduğu fark edilemedi. Kabinin zemin katta olduğunu sanan İbrahim D., adımını atar atmaz yaklaşık 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.