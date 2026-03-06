Asansörün kapısını açtı, hayatının şokunu yaşadı!
Antalya'da 65 yaşındaki İbrahim D., sürekli ''meşgul'' uyarısı veren asansörün kapısını açınca 5 metreden boşluğa düşerek yaralandı.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşayan İbrahim D. (65), asansör panelinde sürekli yanan "meşgul" yazısından şüphelenerek durumu bina yöneticisine bildirdi.
İnceleme yapmak üzere zemin kata inen ikili, asansör kapısını açtı. Ancak asansör sistemindeki bir arıza nedeniyle kapı açılmasına rağmen kabinin üst katlarda olduğu fark edilemedi. Kabinin zemin katta olduğunu sanan İbrahim D., adımını atar atmaz yaklaşık 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
Olayın ardından şoka giren bina yöneticisinin ihbarıyla bölgeye acil servis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin titiz çalışması sonucu düştüğü dar alandan sedyeyle çıkarılan yaşlı adam, ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. İbrahim D.'nin çeşitli yerlerinden yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.