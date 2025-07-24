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ASELSAN tarafıdan üretildi: Türkiye'nin gök vatanını koruyayacak EJDERHA ortaya çıktı

ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA, İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) sergilendi.

Kaynak: DHA
ASELSAN tarafıdan üretildi: Türkiye'nin gök vatanını koruyayacak EJDERHA ortaya çıktı - Resim: 1

ASELSAN, alçak, orta ve yüksek irtifa hava tehditlerine karşı kademeli ve entegre çözüm sunan Çelik Kubbe’ye entegre edilen ürünlerini ilk kez IDEF 2025’te tanıttı.

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ASELSAN tarafıdan üretildi: Türkiye'nin gök vatanını koruyayacak EJDERHA ortaya çıktı - Resim: 2

Bu ürünler arasında yer alan EJDERHA, sadece dronları değil, mini ve mikro İHA’ları da mikrodalga teknolojisiyle etkisiz hale getirebiliyor.

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ASELSAN tarafıdan üretildi: Türkiye'nin gök vatanını koruyayacak EJDERHA ortaya çıktı - Resim: 3

Özgün tasarımı ve yüksek mobilite kabiliyeti sayesinde sahada hızlı konuşlanabiliyor.

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ASELSAN tarafıdan üretildi: Türkiye'nin gök vatanını koruyayacak EJDERHA ortaya çıktı - Resim: 4

Çelik Kubbe sistemine EJDERHA’nın yanı sıra GÖKTAN, KORAL 200, TURAN ve GÜRZ Hava Savunma Sistemi de eklendi. (DHA)

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