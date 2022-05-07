ASELSAN ve TUSAŞ'a büyük ödül! T-70 Kara Şahin yarışmayı kazandı

ASELSAN'ın iz bırakan projelerinin ödüllendirildiği İz Bırakanlar Ödüllerinde "Kalite-Sistem" kategorisinde birincilik ödülü alan Genel Maksat Helikopteri Programı, bu kez de merkezi ABD'de bulunan Vertical Flight Society (VFS) tarafından verilen "Leonardo International Fellowship Award" ödülünün 2022 yılı kazananı oldu.