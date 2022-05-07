ASELSAN ve TUSAŞ'a büyük ödül! T-70 Kara Şahin yarışmayı kazandı
Türk Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında göreve başlamaya hazırlanan T-70 Kara Şahin Helikopteri ödüle değer bulundu. İlk uçuşu Eylül 2021'de gerçekleşen helikopterin teslimatlarına yıl sonunda başlanması hedefleniyor. .
ASELSAN'ın iz bırakan projelerinin ödüllendirildiği İz Bırakanlar Ödüllerinde "Kalite-Sistem" kategorisinde birincilik ödülü alan Genel Maksat Helikopteri Programı, bu kez de merkezi ABD'de bulunan Vertical Flight Society (VFS) tarafından verilen "Leonardo International Fellowship Award" ödülünün 2022 yılı kazananı oldu.
1943'te American Helicopter Society (AHS) olarak kurulan ve helikopter teknolojileri alanında dünyanın en eski kuruluşu olan VFS, "Leonardo International Fellowship Award" ödüllerini 1989'dan bu yana veriyor.
Uluslararası iş birliklerine sunulan ödülün 2022 yılındaki sahibi, ASELSAN, Sikorsky ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) iş birliği ile yürütülen T-70 Genel Maksat Helikopteri Programı olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye'deki 6 farklı kullanıcının ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan program kapsamında, Sikorsky firmasının S-70i Black Hawk helikopteri lisans altında üretim yapılacak.