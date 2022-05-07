  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. ASELSAN ve TUSAŞ'a büyük ödül! T-70 Kara Şahin yarışmayı kazandı

ASELSAN ve TUSAŞ'a büyük ödül! T-70 Kara Şahin yarışmayı kazandı

Türk Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında göreve başlamaya hazırlanan T-70 Kara Şahin Helikopteri ödüle değer bulundu. İlk uçuşu Eylül 2021'de gerçekleşen helikopterin teslimatlarına yıl sonunda başlanması hedefleniyor. .

ASELSAN ve TUSAŞ'a büyük ödül! T-70 Kara Şahin yarışmayı kazandı - Resim: 1

ASELSAN'ın iz bırakan projelerinin ödüllendirildiği İz Bırakanlar Ödüllerinde "Kalite-Sistem" kategorisinde birincilik ödülü alan Genel Maksat Helikopteri Programı, bu kez de merkezi ABD'de bulunan Vertical Flight Society (VFS) tarafından verilen "Leonardo International Fellowship Award" ödülünün 2022 yılı kazananı oldu.

1 / 8
ASELSAN ve TUSAŞ'a büyük ödül! T-70 Kara Şahin yarışmayı kazandı - Resim: 2

1943'te American Helicopter Society (AHS) olarak kurulan ve helikopter teknolojileri alanında dünyanın en eski kuruluşu olan VFS, "Leonardo International Fellowship Award" ödüllerini 1989'dan bu yana veriyor.

2 / 8
ASELSAN ve TUSAŞ'a büyük ödül! T-70 Kara Şahin yarışmayı kazandı - Resim: 3

Uluslararası iş birliklerine sunulan ödülün 2022 yılındaki sahibi, ASELSAN, Sikorsky ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) iş birliği ile yürütülen T-70 Genel Maksat Helikopteri Programı olarak belirlendi.

3 / 8
ASELSAN ve TUSAŞ'a büyük ödül! T-70 Kara Şahin yarışmayı kazandı - Resim: 4

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye'deki 6 farklı kullanıcının ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan program kapsamında, Sikorsky firmasının S-70i Black Hawk helikopteri lisans altında üretim yapılacak.

4 / 8