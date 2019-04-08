ASELSAN'dan Türkiye için kritik adım

Yüksek performanslı askeri sistemlerin ana bileşenlerinden biri olan kızılötesi dedektörler, aynı zamanda farklı sivil uygulamalarda da kullanılabiliyor. Bu teknolojiye sahip ülkeler, gece veya gündüz, özellikle toz, duman ve sis gibi olumsuz hava koşullarında tehdit unsurlarına karşı diğer ülkelere göre daha avantajlı durumda bulunuyor. Bu kapsamda kızılötesi dedektör teknolojisi ülkeler arası güç dengelerini değiştirebiliyor.