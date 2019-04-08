ASELSAN'dan Türkiye için kritik adım
Türkiye'nin ileri teknoloji merkezi ASELSAN tarafından, yüksek performanslı askeri sistemlerin ana bileşenlerinden kızılötesi dedektörlerin geliştirilmesi, üretimi ve platformlara entegre edilmesinde önemli aşamalar kaydedildi. .
Uzun ve kapsamlı araştırmalar sonucu hakim olunan kızılötesi dedektör teknolojisinde, bilim ve teknolojinin en gelişmiş olanaklarını kullanılıyor. Bu alandaki uygulamalar etkinlik ve üstünlük sağlıyor, genelde başka kritik teknolojilerin üretilmesine zemin hazırlıyor.
Sınırlı sayıda gelişmiş ülke ve üreticinin elinde bulunan bu teknoloji, sahip olan ülkenin ulusal koruması altında olup, varlığı gelişmişlik ve üstünlük göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Yüksek performanslı askeri sistemlerin ana bileşenlerinden biri olan kızılötesi dedektörler, aynı zamanda farklı sivil uygulamalarda da kullanılabiliyor. Bu teknolojiye sahip ülkeler, gece veya gündüz, özellikle toz, duman ve sis gibi olumsuz hava koşullarında tehdit unsurlarına karşı diğer ülkelere göre daha avantajlı durumda bulunuyor. Bu kapsamda kızılötesi dedektör teknolojisi ülkeler arası güç dengelerini değiştirebiliyor.
TEMİNİ MALİYETLİ VE KISITLAMALARLA GELİYOR Bu teknolojiye sahip olmanın yarattığı avantajlar ve üstünlükler sebebiyle ülkeler, edindikleri bilgi ve teknoloji birikimini diğer ülkelere transfer etmeye sıcak bakmıyor, bunun yerine ürettikleri kızılötesi dedektörleri ürün olarak satma yoluna gidiyor.