ASELSAN'ın ''İHA katili'' KORKUT yeni kabiliyetleriyle sahada!

Komuta Kontrol Aracı'nda (KKA) Zırhlı Mekanize Birlikler ile müşterek görev icrası, KORKUT Silah Sistemi Aracı’nın komuta kontrolünü üstlenme yeteneği, 3 Boyutlu Arama Radarı ile hedef tespit, teşhis ve takibi, yerel hava resmini oluşturarak tehdit değerlendirme ve silah tahsis işlemlerini gerçekleştirme, üst seviye komuta kontrol unsurları ile koordinasyon halinde işletim, entegre Dost-Düşman Tanıma (IFF) Sistemi bulunurken, Silah Sistem Aracı'nda (SSA) hareket halinde atış yeteneğine sahip stabilize silah kulesi ve atış kontrol radarı ve E/O algılayıcıları barındıran entegre takip platformu ile hassas hedef takibi, 35 mm çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateş gücü, ATOM Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hedef setinde bulunan tehditlere karşı etkin önlem gibi özellikleri yer alıyor. (DHA)