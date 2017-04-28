ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah sitemine büyük ilgi

ASELSAN taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde temel olarak hava ve kara hedeflerine, özellikle asimetrik tehditlere karşı yakın alan koruması amacıyla geliştirilen, ana silah olarak 12,7 milimetre uçaksavar, 7,62 milimetre makinalı tüfek, 40 milimetre bomba atar gibi silahlar takılabilen sistemi kablosuz olarak üretti.

