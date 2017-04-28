ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah sitemine büyük ilgi
ASELSAN, yurt içinde ve dışında talep gören Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ailesine, yeni ihtiyaçları da dikkate alarak 2 yeni ürün ekledi.
Silah sistemleri alanında 20 yılı aşkın bir deneyime sahip ASELSAN, bugüne kadar 11 ülkeye ihraç edilen UKSS ailesinin yeni ürünlerini, 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergileyecek.
ASELSAN taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde temel olarak hava ve kara hedeflerine, özellikle asimetrik tehditlere karşı yakın alan koruması amacıyla geliştirilen, ana silah olarak 12,7 milimetre uçaksavar, 7,62 milimetre makinalı tüfek, 40 milimetre bomba atar gibi silahlar takılabilen sistemi kablosuz olarak üretti.
Son olarak Estonya üretimi MİLREM insansız kara aracı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir konferansta Aselsan SARP UKSS ile sergilenmişti.