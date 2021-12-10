Asgari ücret belli olmadan eridi! Marketteki fiyatlar vatandaşı isyan ettirdi
Son günlerde akaryakıttan gıdaya, giyimden otomobil fiyatlarına gelen zamlar vatandaşı canından bezdirdi. Sosyal medyada paylaşılan fiyat etiketleri görenleri isyan ettirdi.
Son dönemde yiyecek, akaryakıt, giyim gibi birçok sektöre gelen zamlar yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor.
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Geçtiğimiz hafta çiğ süte Ulusal Süt Konseyi tarafından zam yapılmış, böylece sütün litre fiyatı 3.20 TL’den 4.70 TL’ye yükselmişti.
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25 litre sütten 1 kilo elde edilen tereyağın fiyatı 54 liradan 70 liraya yükselirken, yine 18 litre çiğ sütten 1 kilo elde edilen kaymak ise 45 liradan 60 liraya yükseldi.
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulundan Asarcıklı Caddesi’nde bulunan şarküteri çalışanı Hasan Akça, çiğ süt zammından sonra süt ürünlerine zam geldiğini aktarırken, bu artışı tam anlamıyla yansıtmadıklarını belirtti.
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