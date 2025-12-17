Asgari ücret için bomba kulis: Erdoğan'ın müdahalesiyle bu rakama çıkacak
Milyonlarca çalışanın gözü yarın yapılacak asgari ücret toplantısında. Asgari ücrete yüzde 20-25 civarında zam yapılacağı konuşulurken Ekonomist Muhammed Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam oranına müdahale edebileceğini öne sürdü.
2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespi Komisyonu'nun ilk toplantısına işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) katılmadı. İkinci toplantı ise 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.
TGRT'nin haberine göre, Ekonomist Muhammed Bayram, katıldığı bir televizyon programında asgari ücret için önemli açıklamalarda bulundu. Bayram, TÜRK-İŞ'in toplantıya katılmamasının kritik bir karar olduğunu kaydetti.
Bayram, geçen yıl da işçi sendikasının masadan kalktığını hatırlatarak, "Masadan kalkmasaydı 22 bin 104 TL, 25 bin TL olacaktı. Bu rakamı belirleme yetkisi işçi ve işverende ama maalesef bu toplantıda biraz politize olunmuş bir durum var bence" sözlerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücreti devletin belirlediği bir durum varmış gibi davranıldığını kaydeden Bayram, "Yıl sonu enflasyon farkı da yüzde 31-32 oranında olacak. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı ise 29 bin 282 TL. Şu anki asgari ücret ise 22 bin 104 TL. İşverene maliyeti ise 30 bin 621 TL. Yani işveren tarafı hem kendi adına hem de işçi adına sigorta primi ödüyor" şeklinde konuştu.