Asgari ücret için geri sayım! İşte masadaki 3 farklı zam senaryosu

YÜZDE 40 İLE 50 ARASINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Bu yıl ise asgari ücrete yüzde 40 ile 50 arasında zam yapılması bekleniyor. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de bugün yaptığı açıklamada "Ben bu artışın genel itibariyle yüzde 40 ile 50 arasında olmasının doğru olacağını ve böyle olacağını da tahmin ediyorum" dedi.