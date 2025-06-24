Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki uçurum büyüyor!

AÇLIK SINIRI

Türkiye genelinde de yaygın şube ağı bulunan ve en fazla alış-veriş yapılan marketlerden Ankara’da derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurta için aylık olarak yapılması gereken harcanmanın tutarı haziranda bir önceki aya göre 423 lira, yıllık olarak ise 2 bin 523 lira artarak 8 bin 592 ya çıktı.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre değişmedi, geçen yıla göre ise 77 liralık artışla 499 lira oldu.

Haziranda 142 lira artarak 5 bin 494 liraya yükselen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama son bir yılda ise 870 lira arttı. Meyve için harcanması gereken para önceki aya göre 173 lira azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.141 lira artarak 3 bin 229 lira oldu. Sebze için harcaması gereken tutar ise önceki aya göre 106 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 787 lira artarak 3 bin 160 lira olarak gerçekleşti.

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama haziranda 34 lira azalarak 2 bin 177 liraya indi, pirinç ve bulgur harcamaları 121 lira artarak 997 liraya çıktı. Yağ için yapılması gereken harcama ise 11 liralık düşüşle 609 liraya indi.

Şeker, bal, pekmez, reçel harcaması önceki aya göre 348 lira artarak 2 bin 36 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 41 lira artarak 622 liraya yükseldi.



Yetişkin erkek için 2.800, kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre haziran ayı açlık sınırı yetişkin erkek için 8 bin 4 lira, yetişkin kadın için 6 bin 283 lira, çocuk için 4 bin 562 lira ve genç için de 8 bin 566 lira oldu.