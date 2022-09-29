Asgari ücret ne kadar olacak? AK Parti'den yeni açıklama
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yükselen enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücü erimeye devam ediyor. Milyonlarca çalışanın gözü şimdiden asgari ücret zammına çevrildi. Aralık ayında belirlenecek asgari ücret ile ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama geldi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.
Vatandaşın alım gücünün artırılabilmesi için de çalıştıklarını söyleyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam katıldığı televizyon programında, bir kez daha yıl sonunu işaret ederek, bütün vatandaşların alım gücünü artıracak ilave tedbirlerin ortaya konulacağını ifade ettiğini aktardı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI
Asgari ücret konusundaki soru üzerine Numan Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." diye konuştu.