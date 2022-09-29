Asgari ücret ne kadar olacak? AK Parti'den yeni açıklama

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Asgari ücret konusundaki soru üzerine Numan Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." diye konuştu.