Asgari ücret ne kadar olacak? Yabancıların tahmini dikkat çekti
Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilirken yabancıların asgari ücret tahmini belli oldu.
Her geçen gün artan fiyatlar ve hayat pahalılığıyla boğuşan asgari ücretliler ocak ayında ne kadar zam alacaklarını merakla bekliyor.
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Öte yandan asgari ücret tartışmaları finans piyasalarının da odağında yer almayı sürdürüyor.
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2025 yılı asgari ücretine yapılacak artış Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden popülist politikalara dönüp dönmeyeceğini gösterecek.
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Asgari ücretle ilgili son sözü söyleyecek olan Erdoğan, hayat pahalılığı mücadele eden seçmenlerin gözüne girmek için geçmişte asgari ücreti önemli ölçüde zam yapmış ve bu yıl için yüzde 49 artırmıştı.
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