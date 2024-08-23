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Asgari ücret ne kadar olacak? Yabancıların tahmini dikkat çekti

Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilirken yabancıların asgari ücret tahmini belli oldu.

Asgari ücret ne kadar olacak? Yabancıların tahmini dikkat çekti - Resim: 1

Her geçen gün artan fiyatlar ve hayat pahalılığıyla boğuşan asgari ücretliler ocak ayında ne kadar zam alacaklarını merakla bekliyor. 

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Asgari ücret ne kadar olacak? Yabancıların tahmini dikkat çekti - Resim: 2

Öte yandan asgari ücret tartışmaları finans piyasalarının da odağında yer almayı sürdürüyor.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Yabancıların tahmini dikkat çekti - Resim: 3

2025 yılı asgari ücretine yapılacak artış Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden popülist politikalara dönüp dönmeyeceğini gösterecek.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Yabancıların tahmini dikkat çekti - Resim: 4

Asgari ücretle ilgili son sözü söyleyecek olan Erdoğan, hayat pahalılığı mücadele eden seçmenlerin gözüne girmek için geçmişte asgari ücreti önemli ölçüde zam yapmış ve bu yıl için yüzde 49 artırmıştı. 

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