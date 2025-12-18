Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanıyor, hükümetin aklındaki zam oranı belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında bugün bir kez daha toplanıyor... Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan "kefenin cebi yok" diyerek topu patronlara atarken, TÜRK-İş'in olmadığı komisyonda hükümetin aklındaki zam oranı da belli oldu.
Türkiye'de adı "asgari ücret" olsa da taban maaş yerine özel sektörde standart maaş olarak uygulanan asgari ücrette 2026 yılı zammı için tahminler peşpeşe gelmeye devam ederken bugün gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş katıldığı canlı yayında hükümetin aklındaki zam oranını açıkladı.
Her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanan Türkiye'de gittikçe artan gelir adaletsizliği, düşük gelir/yüksek gider kaosu ve hayat pahalılığı çalışanlara kazançlarıyla ay sonunu göstermezken 2026 yılı asgari ücret zammı için kulislerden gelen bilgiler hiç de iç açıcı değil.
İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği asgari ücret görüşmeleri, bu yıl TÜRK-İŞ'in komisyonun yapısına yönelik itirazının gölgesinde gerçekleşiyor. Komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme talebi karşılık bulmayan TÜRK-İŞ, 12 Aralık'taki ilk toplantıya katılmamıştı.
Kulislerden sızan ilk bilgiler ve uzman isimlerin tahminleri asgari ücrete 2026 yılında yüzde 20 ile yüzde 30 arasında bir zam üzerinde çalışıldığına dair olurken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş katıldığı canlı yayında AK Parti hükümetinin aklındaki zam oranını açıkladı.