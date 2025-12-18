Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanıyor, hükümetin aklındaki zam oranı belli oldu

Her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanan Türkiye'de gittikçe artan gelir adaletsizliği, düşük gelir/yüksek gider kaosu ve hayat pahalılığı çalışanlara kazançlarıyla ay sonunu göstermezken 2026 yılı asgari ücret zammı için kulislerden gelen bilgiler hiç de iç açıcı değil.