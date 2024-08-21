  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Asgari ücret zammı bekleyişi başladı: İşte masadaki zamlı 2025 yılı asgari ücret tahminleri

Asgari ücret zammı bekleyişi başladı: İşte masadaki zamlı 2025 yılı asgari ücret tahminleri

Temmuz ayında ara zam almayan milyonlarca asgari ücretlinin gözü ocak zammına çevrildi. İşte asgari ücrette zam senaryoları...

Asgari ücret zammı bekleyişi başladı: İşte masadaki zamlı 2025 yılı asgari ücret tahminleri - Resim: 1

2024 yılında 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmadı. Milyonlarca çalışanın gözü ocak zammına çevrilirken, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili zam senaryoları  konuşulmaya başlandı.

1 / 7
Asgari ücret zammı bekleyişi başladı: İşte masadaki zamlı 2025 yılı asgari ücret tahminleri - Resim: 2

Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmadığına dikkat çeken uzmanlar, ocak 2025 itibariyle asgari ücrete yüzde 20-25 civarında zam yapılabileceğini belirtiyor. 

İşte asgari ücrete zam senaryoları:

2 / 7
Asgari ücret zammı bekleyişi başladı: İşte masadaki zamlı 2025 yılı asgari ücret tahminleri - Resim: 3

Yüzde 20 zam yapılması halinde yeni asgari ücret 20.400 TL olacak. 

3 / 7
Asgari ücret zammı bekleyişi başladı: İşte masadaki zamlı 2025 yılı asgari ücret tahminleri - Resim: 4

Asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse 21.250 TL'ye yükselecek.

4 / 7