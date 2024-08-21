Asgari ücret zammı bekleyişi başladı: İşte masadaki zamlı 2025 yılı asgari ücret tahminleri
Temmuz ayında ara zam almayan milyonlarca asgari ücretlinin gözü ocak zammına çevrildi. İşte asgari ücrette zam senaryoları...
2024 yılında 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmadı. Milyonlarca çalışanın gözü ocak zammına çevrilirken, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili zam senaryoları konuşulmaya başlandı.
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Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmadığına dikkat çeken uzmanlar, ocak 2025 itibariyle asgari ücrete yüzde 20-25 civarında zam yapılabileceğini belirtiyor.
İşte asgari ücrete zam senaryoları:
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Yüzde 20 zam yapılması halinde yeni asgari ücret 20.400 TL olacak.
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Asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse 21.250 TL'ye yükselecek.
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