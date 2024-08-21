Asgari ücret zammı bekleyişi başladı: İşte masadaki zamlı 2025 yılı asgari ücret tahminleri

2024 yılında 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmadı. Milyonlarca çalışanın gözü ocak zammına çevrilirken, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili zam senaryoları konuşulmaya başlandı.