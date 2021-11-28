Asgari ücret zammı belli oluyor! Gözler 1 Aralık'ta
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için pazarlık süreci 1 Aralık'ta başlıyor.
Milyonlarca asgari ücretlinin zam orananın belirleneceği toplantılar, yeni haftada başlıyor.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü yapacak.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu rakamın toplumu tatmin edecek, bir seviyede olacağına inanıyorum" dedi.
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Komisyon ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
Toplantıda yeni yıldan itibaren geçerli olacak artış için, işçi ve işveren kesimi temsilcileri bir araya gelecek.
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