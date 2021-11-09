Asgari ücret zammı için geri sayım: Türk-İş'in teklif edeceği rakam belli oldu

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; kulislerde dile getirilen rakamlar 3 bin 500 ila 3 bin 700 TL civarında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis’te bakanlığının bütçe görüşmelerinde, asgari ücretin tespit komisyonunda belirlendiğine işaret ederek “Benim keyfi olarak kalkıp asgari ücret şu kadar olsun, 3 bin lira olsun, 3 bin 500 lira olsun gibi dememin çok anlamı yok, böyle bir yetkim de yok” dedi.