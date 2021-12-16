Asgari ücret zammı tamam! Peki emekli maaşı ne kadar olacak?
Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam sonrası gözler emekli ve memurun ocak zammına çevrildi.
2022 yılında geçerli olacak asgari ücret 4 bin 253 TL olarak belirlendi. Asgari ücretten sonra gözler memur ve emeklinin ocak zammına çevrildi. Memur ve emekliler yıl sonuna doğru enflasyon farkının belirleyici olacağı zam tutarını takip etmeye başladı.
Temmuz-Kasım dönemi enflasyonuna bakıldığında memurlar ve memur emeklileri şimdiden yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hak etmiş durumda ancak net tutarın belirlenebilmesi için aralık ayı enflasyonun da açıklanması gerekiyor.
Yıl içinde ocak ve temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurlar, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verileriyle alacakları yeni maaş tutarını da öğrenecek. Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri için kesin enflasyon farkı zammı da belli olacak.
EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ
TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak. 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.