Asgari ücret zammı tamam! Peki emekli maaşı ne kadar olacak?

Yıl içinde ocak ve temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurlar, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verileriyle alacakları yeni maaş tutarını da öğrenecek. Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri için kesin enflasyon farkı zammı da belli olacak.