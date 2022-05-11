Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İlk kez rakam verildi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, enflasyonun yüzde 70'e dayanmasının ardından asgari ücret için dikkat çeken bir öneride bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 70'e dayandı. 20 yılın zirvesine çıkan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücü günden güne erimeye başladı. Ekonomik kriz nedeniyle asgari ücrete ikinci bir zam yapılması gündeme geldi.
Kulislerde asgari ücrete ara zam yapılacağı konuşulurken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" diyerek zam sinyali verdi.
Asgari ücrete iyileştirme yapılması gerektiğini savunan muhalefet kanadından yeni bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Son bir yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 70 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk dört aylık enflasyonu ise yüzde 31,77 olarak gerçekleşti.