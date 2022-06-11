Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte masadaki 2 formül
Asgari ücret ara zam beklentisi son açıklanan yüzde 73,5’luk enflasyon rakamı sonrasında tekrar gündeme gelirken asgari ücretin 6 bin liraya kadar çıkabileceği belirtildi.
Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının ilk 5 ayda yüzde 70’i geçmesiyle alım gücü düşen vatandaşın asgari ücrete ikinci bir zam yapılması konusunda beklentisi oluştu. Asgari ücrete ara zam yapılma ihtimali vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken ekonomi yönetimi ve siyasilerden peş peşe gelen açıklamalar merakla takip ediliyor.
Peki Asgari ücrete zam gelecek mi 2022, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon rakamları sonrasında ‘aradaki farkı kapatacak yeni program’ ifadelerini kullanmasının ardından bir yeni daha açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran'da yapılan Kabine toplantısı sonrasında, "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Asgari ücret ara zammı için olası 2 senaryo
MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
Erdoğan asgari ücrete zam için yılbaşını işaret etse de vatandaş gözünü memur ve emekli için enflasyon farkı zammı alacağı Temmuz ayına çevirdi. SABAH’ta yer alan haberde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2022 enflasyon oranı için açıklamada bulundu. Buna göre Mayıs ayı enflasyon oranı yıllık baz yüzde 73,5, aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak kayıtlara geçti.