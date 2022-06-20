Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte konuşulan rakamlar

Hayat pahalılığı vatandaşı zorlamaya devam ederken, asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılması gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yapılacak artış konusunda işin taraflarıyla toplantı yapacak. Asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dahil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında bulunuyor.