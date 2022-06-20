Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte konuşulan rakamlar
İktidar kanadından gelen açıklamalar asgari ücrete ikinci bir zam ihtimalini güçlendirdi. AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, asgari ücret zammı için konuşulan rakamı açıkladı.
Hayat pahalılığı vatandaşı zorlamaya devam ederken, asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılması gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yapılacak artış konusunda işin taraflarıyla toplantı yapacak. Asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dahil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında bulunuyor.
Gözler, temmuz ayı için 84 milyonu ilgilendiren maaş artışları ve oranlarla ilgili kritik verilere çevrildi.
İktidara yakın Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre; asgari ücret üzerinde ücretle çalışanlar için de artışın gündeme gelmesi bekleniyor. Yüzde 10'luk zamma göre net asgari ücret 4678,3 lira (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zamma göre de 5103,6 lira (brüt 6004,8 lira)olacak.
Temmuz ayında yapılacak ara zam oranı üzerinde çalışmalar geçen hafta başladı. Artışta 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak 6 aylık zam oranı belirleyici olacak. Henüz net olmamakla beraber beklenti yüzde 10-20 aralığında olacağı yönünde. Temmuz ayında yüzde 20 artışa gidilmesi durumunda asgari ücret brüt 6004 lira olacak.