Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

"YENİ MÜJDELERLE MİLLETİMİZİN KARŞISINDA OLACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi katıldığı AK Parti grup toplantısında da "Gençlerimize, gerek kadınlarımıza, esnafımıza başta devlet bankaları olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" şeklinde konuşmuştu. Erdoğan'ın sözleri bu yıl kamu çalışanı, memur ve emekliye olduğu gibi asgari ücrete de temmuz ayında zam gelebileceği şeklinde yorumlanmıştı.