Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Asgari ücrete ara zamla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Erdoğan'ın sözleri zam sinyali olarak değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, asgari ücrete zam sinyali verdi.
2022 için net asgari ücret, yüzde 50 artışla 4 bin 250 TL olarak belirlenirken enflasyonun yüzde 70'i aşmasıyla zamlar eridi. Vatandaş enflasyonun etkisiyle artan fiyatların altında ezilirken, asgari ücrete ara zam konusu gündemde yerini koruyor.
Vatandaşın alım gücünün düşmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirlerini arttırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, bunların hepsini artırarak sene sonuna güçlü gideceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama, kamuoyunda asgari ücrete zam sinyali olarak değerlendirildi.
"YENİ MÜJDELERLE MİLLETİMİZİN KARŞISINDA OLACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi katıldığı AK Parti grup toplantısında da "Gençlerimize, gerek kadınlarımıza, esnafımıza başta devlet bankaları olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" şeklinde konuşmuştu. Erdoğan'ın sözleri bu yıl kamu çalışanı, memur ve emekliye olduğu gibi asgari ücrete de temmuz ayında zam gelebileceği şeklinde yorumlanmıştı.