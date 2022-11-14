Asgari ücreti 10 bin TL bekleyenleri üzecek haber: Uzman isim tahminlerini açıkladı

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan büyük merak içinde asgari ücrete uygulanacak zam oranını merak ediyor. Asgari ücret görüşmeleri önümüzdeki ay başlayacak. Asgari ücretli çalışanlar da dahil olmak üzere yeni maaşlar enflasyon verileri göz önüne alınarak belirlenecek. Asgari ücretin 8 bin TL'nin altında olmayacağı beklentilerine karşılık son tahminler daha düşük bir rakamı işaret ediyor.