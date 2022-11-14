Asgari ücreti 10 bin TL bekleyenleri üzecek haber: Uzman isim tahminlerini açıkladı
Aralık ayına çok az bir süre kala her geçen gün asgari ücretle ilgili yeni tahminler ortaya atılmaya devam ediyor.
Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan büyük merak içinde asgari ücrete uygulanacak zam oranını merak ediyor. Asgari ücret görüşmeleri önümüzdeki ay başlayacak. Asgari ücretli çalışanlar da dahil olmak üzere yeni maaşlar enflasyon verileri göz önüne alınarak belirlenecek. Asgari ücretin 8 bin TL'nin altında olmayacağı beklentilerine karşılık son tahminler daha düşük bir rakamı işaret ediyor.
ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİLER 8 BİN ÜSTÜ
Temmuz ayında asgari ücrete ara zam uygulanmış, yeni asgari ücret 5 bin 500 lira olmuştu. Aralık ayında yapılacak görüşmelerde 2022'nin son 6 ayının enflasyon oranı hesaba katılacak.
Uygulanacak zam oranının yüzde 40-50 aralığında olması, böylelikle 8 bin TL'nin üstünde bir asgari ücret rakamı beklense de Habertürk canlı yayınında konuşan Koç Üniversitesi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, farklı bir beklentiden söz etti.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 'YÜZDE 25' TAHMİNİ!
Hükümetin 'Yıl sonunda asgari ücrete ezdirmeyeceğiz' söylemine değinen Yılmaz, 6 aylık enflasyon beklentisinin yaklaşık yüzde 18 olduğunu söylerken yıl sonu 67 civarı beklediğini ifade etti. Yılmaz, enflasyon rakamlarına dayandırdığı asgari ücret tahminini yüzde 25 olarak belirtirken 7 bin TL civarı bir rakam olabileceğini dile getirdi.