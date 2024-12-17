Asgari ücreti nokta atışı bilen SGK uzmanından 2025 tahmini

Erdursun, asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin TL bandında olabileceğini öngörse de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesi durumunda bu rakamın 23 bin TL seviyesine çıkabileceğini belirtti. Daha önceki yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücreti bizzat açıkladığı dönemleri hatırlatan Erdursun, bu yıl da aynı senaryonun yaşanabileceğine dikkat çekti.