Asgari ücreti nokta atışı bilen SGK uzmanından 2025 tahmini
Geçen yıl asgari ücreti tam isabet bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için tahminlerini açıkladı.
2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirdi. Bu toplantılarda asgari ücret için rakam konuşulmadı. Üçüncü toplantı ise 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.
Milyonlarca çalışanının gözü yeni asgari ücrete çevrilmişken geçtiğimiz yıl yaptığı tahminle asgari ücreti nokta atışı bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan yeni bir değerlendirme geldi. Erdursun, asgari ücret için olası rakamları açıkladı.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, asgari ücret için farklı artış oranlarını şöyle sıraladı:
%20 artış: 20.403 TL
%25 artış: 21.253 TL
%30 artış: 22.103 TL
%35 artış: 22.953 TL
%40 artış: 23.803 TL
%45 artış: 24.654 TL
%50 artış: 25.504 TL
Erdursun, asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin TL bandında olabileceğini öngörse de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesi durumunda bu rakamın 23 bin TL seviyesine çıkabileceğini belirtti. Daha önceki yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücreti bizzat açıkladığı dönemleri hatırlatan Erdursun, bu yıl da aynı senaryonun yaşanabileceğine dikkat çekti.