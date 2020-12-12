Asgari Ücrette ''BES'' detayı
Milliyet yazarı Cem Kılıç asgari ücret zammının hangi kalemlerde değişikliğe neden olacağını ve 'BES' detayını anlattı.
2021 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantı önümüzdeki hafta başlayacak. Milyonlarca kişinin de gözü kulağı bu toplantılarda ve toplantılardan çıkacak kararlarda olacak. Çalışma hayatı için de çok önemli bir konu olan asgari ücret, pek çok ücreti de etkileyecek.
Prime esas kazanç alt sınırından, işsizlik maaşı alt ve üst sınırına, asgari geçim indiriminden idari para cezalarına kadar pek çok noktada asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor.
Asgari ücret zammının hangi kalemlerde değişikliğe neden olacağını ve 'BES' detayını Milliyet yazarı Cem Kılıç açıkladı. İşte Kılıç'ın asgari ücret zammı öncesi açıklamaları:
Eski adıyla Bağ Kur, yeni adıyla 4/b’liler her ay SGK’ya primlerini kendileri öderler. Bağ Kur’lunun ödeyeceği prim miktarı da gelirinden bağımsız olarak kendisi tarafından belirlenir. Bağ Kur’luların SGK’ya prim ödeyebileceği en alt sınır ise asgari ücrettir. Bu sebeple, asgari ücretin artışı ile birlikte Bağ Kur’luların SGK’ya ödeyeceği prim miktarı da artar.