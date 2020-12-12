Asgari Ücrette ''BES'' detayı

2021 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantı önümüzdeki hafta başlayacak. Milyonlarca kişinin de gözü kulağı bu toplantılarda ve toplantılardan çıkacak kararlarda olacak. Çalışma hayatı için de çok önemli bir konu olan asgari ücret, pek çok ücreti de etkileyecek.



