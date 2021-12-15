Asgari ücrette ''mutabakat sağlandı'' iddiası! İşte masadaki son rakam
NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen, asgari ücretle ilgili son kulis bilgilerini paylaştı. Ergen, işçi ve işverenin mutabık kıldığı asgari ücreti açıkladı.
Milyonlarca işçinin gözü 2022 yılının asgari ücretinde. 4. toplantının tarihi henüz belirlenmedi fakat Asgari Ücret Komisyonu'nun bu hafta içinde son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor.
NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen canlı yayında asgari ücrete ilişkin son gelişmeleri aktardı. Ergen, "3 bin 900 liralık işçi ve işverenin mutabık kalınan bir asgari ücret rakamı söz konusu" bilgisini verdi.
"İşçi ve işverenin mutabık kaldığı bazı konular var" diyen Ergen, "1 Aralık'ta komisyon, tespit çalışmalarına başlamıştı. Bazı hesaplamalar halen devam ettiği için karar toplantısı için bir resmi çağrı gelmedi. Beklenti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bakan Bilgin ile görüşmesi yönünde" ifadelerini kullandı.
Ergen, şöyle devam etti:
Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı. Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.