Asgari ücrette ''mutabakat sağlandı'' iddiası! İşte masadaki son rakam

"İşçi ve işverenin mutabık kaldığı bazı konular var" diyen Ergen, "1 Aralık'ta komisyon, tespit çalışmalarına başlamıştı. Bazı hesaplamalar halen devam ettiği için karar toplantısı için bir resmi çağrı gelmedi. Beklenti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bakan Bilgin ile görüşmesi yönünde" ifadelerini kullandı.