Asgari ücrette Türkiye'nin sırası değişti
Asgari ücrete temmuz ayında yapılan zamla birlikte Türkiye döviz cinsinde sadece Bulgaristan'ı geride bıraktı. İşte ülke ülke asgari ücretler...
Asgari ücret temmuz ayında gelen yüzde 29 zammın ardından net 5 bin 500 liraya; brüt ise 6 bin 471 liraya yükseldi.
Yüzde 29 zammın ardından Türkiye Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden döviz cinsinden sadece Bulgaristan’ı geçti. Merkez Bankası’nın (TCMB) 1 Temmuz kuruna göre Türkiye’de aylık brüt asgari ücret 370 euroya yükseldi.
Tekrar Bulgaristan'ın gerisine düşebilir
Bulgaristan’da yılın ilk yarısında miktar 332 euroydu. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) 2022’nin ikinci yarısına dair ücretleri henüz açıklamadı. Temmuz sonunda yapılacak açıklamadan sonra Türkiye tekrar Bulgaristan’ın gerisine düşebilir.
Türkiye İstatistik Ofisi’nin (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 74’e dayandı. Hızla artan enflasyon karşısında ücretlilerin alım gücü düştü.
Asgari ücrete genellikle sene başında yılda bir kez zam gelmesine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın ikinci yarısı için aylık net asgari ücretin 4 bin 253 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldığını duyurdu.
Brüt asgari ücret ise 5 bin 4 liradan 6 bin 471 liraya yükseldi. TCBM’nin 1 Temmuz kuruna göre net asgari ücret 286 euro, brüt ise 370 euro oldu