Asgari ücrette Türkiye'nin sırası değişti

Asgari ücrete genellikle sene başında yılda bir kez zam gelmesine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın ikinci yarısı için aylık net asgari ücretin 4 bin 253 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldığını duyurdu.

Brüt asgari ücret ise 5 bin 4 liradan 6 bin 471 liraya yükseldi. TCBM’nin 1 Temmuz kuruna göre net asgari ücret 286 euro, brüt ise 370 euro oldu