Asgari ücretteki ''tarihi'' artış sonrası korkutan uyarı: ''Peş peşe tsunami gelecek''

Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret miktarı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Asgari ücret zammının ardından iktisatçılar ise yeni bir sorunun daha ortaya çıktığını söyledi. Yeni zam ile kalifiyeli elemanların bir çoğunun maaşları şu anki asgari ücretin altında kaldı.