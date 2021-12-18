Asgari ücretteki ''tarihi'' artış sonrası korkutan uyarı: ''Peş peşe tsunami gelecek''
2022 yılı için asgari ücret 4 bin 253 TL olarak açıklandı. Ancak iktisatçılar, bu zammın farklı sorunlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret miktarı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Asgari ücret zammının ardından iktisatçılar ise yeni bir sorunun daha ortaya çıktığını söyledi. Yeni zam ile kalifiyeli elemanların bir çoğunun maaşları şu anki asgari ücretin altında kaldı.
Cumhuriyet'ten Deniz Ogan'ın haberine göre iktisatçı Prof. Dr. Osman Aydoğuş, asgari ücretteki yüzde 50'lik artışın önümüzdeki aylarda enflasyona karşı eriyeceğini bildirdi.
Asgari ücretteki yüzde 50 artışın önemsenmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydoğuş, önümüzdeki aylarda enflasyonda sıçrama olacağını ve 2022’nin ilk altı ayında bu artışın ortadan kalkacağını dile getirdi.
“SARMAL DAHA DA AÇILACAK”
İki kesimin maaşlarının eşitlenmesi ilişkin “Kalifiyeli elemanla asgari ücretlinin aldıkları maaş aynı rakam oldu” diyen Prof. Dr. Aydoğuş, bunun ‘geçici’ bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydoğuş, “Çünkü asgari ücretteki bu artış nitelikli elemanların da aldıkları ücreti yukarı çıkartacaktır. Asgari ücret, sadece asgari ücretle çalışanların aldıkları rakamı belirlemiyor. Genel ücret düzeyini de etkiliyor” dedi.