Aşı karşıtları miting yaptı: İşte mitingden kareler
İstanbul'da tartışma konusu olan aşı karşıtlığı mitingi yapılırken alanda birçok kişinin maske takmadığı görüldü.
Corona virüse karşı aşılamaya tepki gösterenler, Maltepe Etkinlik Alanını'nda toplandı.
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Mitinge katılmak için gelenlere, polis tarafından giriş noktalarında maske kontrolü yapıldı, maskesiz olanlar maske takması konusunda uyarılarak maske dağıtıldı.
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Ancak çoğu katılımcının miting alanına girdikten sonra maskelerini çıkardığı görüldü. Hakaret veya siyasi söylem içeren pankartların alınmasına izin verilmedi.
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Katılımcılara HES ya da aşı kartı kontrolü yapılmadı.
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