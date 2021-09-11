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  4. Aşı karşıtları miting yaptı: İşte mitingden kareler

Aşı karşıtları miting yaptı: İşte mitingden kareler

İstanbul'da tartışma konusu olan aşı karşıtlığı mitingi yapılırken alanda birçok kişinin maske takmadığı görüldü.

Corona virüse karşı aşılamaya tepki gösterenler, Maltepe Etkinlik Alanını'nda toplandı.

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Mitinge katılmak için gelenlere, polis tarafından giriş noktalarında maske kontrolü yapıldı, maskesiz olanlar maske takması konusunda uyarılarak maske dağıtıldı.

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Ancak çoğu katılımcının miting alanına girdikten sonra maskelerini çıkardığı görüldü. Hakaret veya siyasi söylem içeren pankartların alınmasına izin verilmedi.

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Katılımcılara HES ya da aşı kartı kontrolü yapılmadı.

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