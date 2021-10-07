Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
Hatay'ın Antakya ilçesinden geçen Asi Nehri'ni su sümbülleri kapladı. Belediye ekipleri nehirde temizlik çalışması başlattı.
Lübnan'ın Beka Vadisi'nden başlayıp Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde sonbaharla birlikte su sümbülleri (Eichornia crassipes) görülmeye başlandı.
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Geçen yıllarda nehrin Antakya kent merkezinde metrelerce mesafeyi kaplayan su sümbülleri, bu yıl farklı noktalarda yeniden ortaya çıktı. Belediye ekipleri, tekneyle temizlik çalışması başlattı.
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Antakyalılar da Asi Nehri'nin bir an önce su sümbüllerinden temizlenmesini istedi.
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