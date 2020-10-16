Aşı olan gönüllülere koronavirüs enjekte edilecek
İngiltere'de yürütülmeye hazırlanan bir aşı çalışmasına göre, aşı yapılan gönüllülere belli bir süre sonra direkt olarak koronavirüs enjekte edilecek.
Dünyada koronavirüs için birçok aşı çalışması sürüyor. Onlarca gönüllü üzerinde aşı denemeleri devam ediyor.
İngiltere'de bir biyoteknoloji firması aşı denemesi yaptığı gönüllülere belli bir süre sonra kontrollü şekilde koronavirüs enjekte edecek.
Aşı yaptıran gönüllü deneklerin sonradan aldıkları koronavirüsle enfekte olup olmadıklarına bakılacak.