  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Ekim 2020 17:23

Aşı olan gönüllülere koronavirüs enjekte edilecek

İngiltere'de yürütülmeye hazırlanan bir aşı çalışmasına göre, aşı yapılan gönüllülere belli bir süre sonra direkt olarak koronavirüs enjekte edilecek.

Aşı olan gönüllülere koronavirüs enjekte edilecek

Dünyada koronavirüs için birçok aşı çalışması sürüyor. Onlarca gönüllü üzerinde aşı denemeleri devam ediyor.

1/ 6
Aşı olan gönüllülere koronavirüs enjekte edilecek

İngiltere'de bir biyoteknoloji firması aşı denemesi yaptığı gönüllülere belli bir süre sonra kontrollü şekilde koronavirüs enjekte edecek.

2/ 6
Aşı olan gönüllülere koronavirüs enjekte edilecek

Aşı yaptıran gönüllü deneklerin sonradan aldıkları koronavirüsle enfekte olup olmadıklarına bakılacak.

3/ 6
Aşı olan gönüllülere koronavirüs enjekte edilecek

Denekler karantinaya alınarak virüsün vücuttaki etkisi incelenecek.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM