Aşı olanlar dikkat! En riskli grup açıklandı: ''Koronavirüs kapma olasılığı 2 kat fazla''
Dünya genelinde 4 milyon 600 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürüyor. Son olarak ABD'li bilim insanları, aşı olup, koronavirüs kapma olasılığı 2 kat fazla olan grubu açıkladı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde 10 milyonlarca insana bulaştı, 5 milyona yakın kişi ise virüsün kurbanı oldu.
Yaklaşık iki yıldır hayatlarımızın bir parçası olan salgın ile bilim dünyası da neredeyse tüm mesaisini bu virüsü anlamaya ayırmış durumda. Bu kampsam pek çok çalışmaya imza atıldı.
Bu çalışmalar ile koronavirüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla aşı yapıldı ve bu sayede milyonlarca kişi kurtarıldı.
O aşılardan birisi olan Moderna'nın verileri ise tabiri caizse bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Zira bu araştırma ile aşının etkisi hakkında ezber bozan sonuçlara ulaşıldı.