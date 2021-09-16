  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Aşı olanlar dikkat! En riskli grup açıklandı: ''Koronavirüs kapma olasılığı 2 kat fazla''

Aşı olanlar dikkat! En riskli grup açıklandı: ''Koronavirüs kapma olasılığı 2 kat fazla''

Dünya genelinde 4 milyon 600 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürüyor. Son olarak ABD'li bilim insanları, aşı olup, koronavirüs kapma olasılığı 2 kat fazla olan grubu açıkladı.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde 10 milyonlarca insana bulaştı, 5 milyona yakın kişi ise virüsün kurbanı oldu.

1 / 22

Yaklaşık iki yıldır hayatlarımızın bir parçası olan salgın ile bilim dünyası da neredeyse tüm mesaisini bu virüsü anlamaya ayırmış durumda. Bu kampsam pek çok çalışmaya imza atıldı.

2 / 22

Bu çalışmalar ile koronavirüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla aşı yapıldı ve bu sayede milyonlarca kişi kurtarıldı.

3 / 22

O aşılardan birisi olan Moderna'nın verileri ise tabiri caizse bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Zira bu araştırma ile aşının etkisi hakkında ezber bozan sonuçlara ulaşıldı.

4 / 22