Aşı olanlar dikkat! En sık görülen koronavirüs belirtileri açıklandı
İngiltere'de yapılan araştırmada, Kovid-19 aşısı olmasına rağmen hastalığa yakalanan kişilerde en sık görülen semptomlar belirlendi.
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz.
Zira dünyanın dört bir yanında pek çok bilim insanı pandeminin başından beri neredeyse tüm mesailerini virüsü anlamaya ve onu yenmeye ayırmış durumda.
Bu çalışmalar sayesinde pek çok aşı geliştirdik. Küresel çapta 3.5 milyar dozun üzerinde aşı yapılımmış durumda.
Uzmanlar aşının koronavirüse karşı en etkili korunma yöntemi olduğunun altını çiziyor. Zira aşı olanların virüse yakalanma oranları oldukça düşük. Bu kişiler virüse yakalansa dahi hastaneye başvurma oranları bir hayli düşük.
İngiltere'de yapılan son araştırma virüse yakalananların gösterdiği semptomlar ile aşıya rağmen koronavirüs kapanların gösterdiği belirtilerin farklılık gösterdiğini ortaya çıkardı.
Virüsün en yaygın göstergeleri ateş, uzun süreli öksürük ve tat veya koku kaybı olarak gösteriliyor.
Ancak Londra'daki King's College'da yapılan araştırmaya göre, aşı olmuş Kovid-19 hastalarındaki en sık görülen semptom hapşırık olarak belirlendi.
Araştırmaya göre, aşı olmuş Kovid-19 hastalarında görülen diğer yaygın semptomlar şöyle; baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı.