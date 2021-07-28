Aşı olanlar dikkat! En sık görülen koronavirüs belirtileri açıklandı

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz.

Zira dünyanın dört bir yanında pek çok bilim insanı pandeminin başından beri neredeyse tüm mesailerini virüsü anlamaya ve onu yenmeye ayırmış durumda.