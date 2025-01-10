Asıl kış şimdi geliyor: Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi

'KAR YAĞMASINI ÖZLEDİK'

Ocak ayında yazdan kalma günler yaşayan İstanbullular ise kendilerini park ve sahillere attı. Nilgün Baydan, "Havanın sıcak olması hoşumuza gidiyor ama mevsimi düşünürsek bu sıcaklık hoş bir durum değil. Küresel ısınmayı çok hissediyoruz bu havalarda. Yazın su bulamadığımız için yağış olmasını tercih ederiz. İnşallah yağış ve kar gelir. Kar yağmasını özledik. Yeğenimle birlikte küçük bir sahil yürüyüşü yapalım dedik" şeklinde konuştu. Sedef Şakiroğlu ise "Çok güzel bir gün yazdan kalma bir gün. Uzmanlar bu haftasonu hava yağışlı olacak dediler. Bu sıcaklık normal değil çünkü Ocak ayında. Çok soğuk ve serin olduğu günleri biliyorum ben. Ocak ayının kar ve kışla geçen günleri biliyoruz. Bugün Ocak ayına göre çok sıcak bir gün. Böyle giderse normal değil. Hava şartlarının bu kadar değişmesi hoş değil, insanları rahatsız da ediyor bir taraftan" diye konuştu.