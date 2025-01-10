Asıl kış şimdi geliyor: Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da beklenen kar yağışı bir türlü yağmadı. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrederken uzmanlardan ''Sıcak havalara aldanmayın'' uyarısı geldi. Meteoroloji mühendisi Dr. Güven Özdemir, cumartesi gününden itibaren havaların soğuyacağını belirterek, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi.
İstanbul'da yüksek basıncın da etkisiyle birkaç güğndür hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Gündüz 17-18 derecelerde gece ise 10 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları yüzleri güldürse de uzmanlar 'Sıcak havalara aldanmayın' uyarısı yapıyor. Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, "Kış mevsimindeyiz şu anda Aralık Ocak Şubat. Maalesef bu sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde. 20 dereceleri buldu neredeyse. Pastırma sıcakları diyebiliriz buna. Güneyden aldığımız lodos diyelim buna. Sürekli rüzgarları Afrika üzerinden aldığımız için sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkmaya başladı. Bir de yüksek basınç girişi var bundan dolayı da gündüzleri hava sıcak geceleri ise nispeten soğuk hava kendini hissettiriyor. İstanbul'da fosil yakıtların kullanımı var. Bundan dolayı metropol üzerinde oluşan ısı adaları var; bu da maalesef sıcaklığı artırıyor. Yağış yok ancak Cumartesi gününden itibaren tekrar soğuk hava almaya başlayacağız. 10-12 derecelik sıcaklık düşüşü olacak. Bu konuda da çok dikkatli olunması faydalı olacaktır. Cumartesi soğuk olacak, Pazar günü biraz daha soğuyacak ve yağış da başlayacaktır. Trakya'dan yağışlı hava başlayacak. Yağış Pazar ve Pazartesi günü de etkili olacak" dedi.
'ESAS SOĞUK HAVA 19'UNDAN SONRA'
Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından sıcaklıklarda düşüş yaşanacağına dikkat çeken Özdemir, "Cumartesi gününden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak çünkü rüzgarlar kuzeye dönecek. dönecektir. Karayel yıldız ve poyrazdan esecektir. Bununla birlikte kutup havası aşağı doğru gelecek. Hava hızlı bir şekilde soğuyacak ve bu sıcaklıkların arkasından yağış bekliyoruz. Çünkü çok yüksek sıcaklıklar var. Geçtiğimiz yıllarda bu kadar yüksek sıcaklıkların arkasından havanın soğuyarak, kara dönüştüğünü de biliyoruz. İstanbul'da bu hafta için kar beklemiyoruz, haftasonu yağış yağmur şeklinde olacak ama iç kesimlerde kar yağışları görülecek. Esas beklediğimiz soğuk hava ayın 19'undan sonra, yani Ocak ayının son haftalarında daha kuvvetli bir soğuk hava bekliyoruz. Hava beklediğimiz gibi olursa İstanbul'da kar yağışı görme ihtimalimiz olacaktır" dedi.
'HAVA BİZİ ALDATMAMALI'
Özdemir, "Şu anda bahar havası var, hava sıcak, güneş kendini hissettiriyor. İnsanlar da açık havada oturmayı seviyorlar ama dikkatli olmak lazım. Hava bizi aldatmamalı, hastalık havası diyebiliriz. Kış ortasında bu hava olumsuz yönde etkileyebilir. Açık havanın olması ve yüksek basıncın etkisi beraberinde hava kirliliğini de getiriyor metropollerde. Şu anda rüzgar var ama rüzgar olmadığında muhakkak hava kirliliği hissededebiliriz. Buna da sağlık açısından dikkat edilmes gerekiyor. Yüksek basıncın etkili olduğu günlerde, mevsim kış olduğu için radyasyon ısı kaybı fazla oluyor. Geceleri hava birden bire soğumaya başlıyor. Don ve buzlanma olayının görülme olayı da fazla. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus da görülüyor. Karayollarında seyahat edenlerin bunlara çok dikkat etmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.
'KAR YAĞMASINI ÖZLEDİK'
Ocak ayında yazdan kalma günler yaşayan İstanbullular ise kendilerini park ve sahillere attı. Nilgün Baydan, "Havanın sıcak olması hoşumuza gidiyor ama mevsimi düşünürsek bu sıcaklık hoş bir durum değil. Küresel ısınmayı çok hissediyoruz bu havalarda. Yazın su bulamadığımız için yağış olmasını tercih ederiz. İnşallah yağış ve kar gelir. Kar yağmasını özledik. Yeğenimle birlikte küçük bir sahil yürüyüşü yapalım dedik" şeklinde konuştu. Sedef Şakiroğlu ise "Çok güzel bir gün yazdan kalma bir gün. Uzmanlar bu haftasonu hava yağışlı olacak dediler. Bu sıcaklık normal değil çünkü Ocak ayında. Çok soğuk ve serin olduğu günleri biliyorum ben. Ocak ayının kar ve kışla geçen günleri biliyoruz. Bugün Ocak ayına göre çok sıcak bir gün. Böyle giderse normal değil. Hava şartlarının bu kadar değişmesi hoş değil, insanları rahatsız da ediyor bir taraftan" diye konuştu.