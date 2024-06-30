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Asıl yaz şimdi başlıyor: Kavrulacağız

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, yeni haftada hava sıcaklıkları artacak. Bazı illerde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor.

Asıl yaz şimdi başlıyor: Kavrulacağız - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop, Kastamonu kıyı kesimleri, Tokat, Sivas'ın doğu çevreleri, Van, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve batısı, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın doğu çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısının yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

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Asıl yaz şimdi başlıyor: Kavrulacağız - Resim: 2

Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Asıl yaz şimdi başlıyor: Kavrulacağız - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Asıl yaz şimdi başlıyor: Kavrulacağız - Resim: 4

RÜZGAR: Genellikle kuzey, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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