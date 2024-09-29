Aşiret düğününde altın yağmuru: Valize bile sığmadı!

VALİZE SIĞMADI

Davetlilerin takı için birbirleriyle yarıştığı düğünde, geline 900 gramlık kemerle birlikte toplam 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı. Toy babalarından oluşan 8 kişilik ekip, sahnede teslim alınan dolar ve Euro'nun da dahil olduğu 4 milyon 50 bin TL’yi bir valize yerleştirdi.