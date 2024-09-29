Aşiret düğününde altın yağmuru: Valize bile sığmadı!
Kocaeli'nde bir aşiret düğününde gelin altına, damat paraya boğuldu. Misafirler takı takmak için adeta yarıştı. Geline 3 kilo altın, damada ise 4 milyon lira para takıldı. Valize sığdırılmak istenen para taşınca ek çanta istendi.
Kaynak: İHA
AŞİRET REİSLERİ DE DÜĞÜNE KATILDI
Celali aşiretine mensup çift, Gebze Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sosyal tesisin açık alanında düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Düğüne aşiret reisleri, kanaat önderleri ve iş insanları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.
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VALİZE SIĞMADI
Davetlilerin takı için birbirleriyle yarıştığı düğünde, geline 900 gramlık kemerle birlikte toplam 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı. Toy babalarından oluşan 8 kişilik ekip, sahnede teslim alınan dolar ve Euro'nun da dahil olduğu 4 milyon 50 bin TL’yi bir valize yerleştirdi.
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Ancak paralar valize sığmayınca, kalan miktar için ek bir çanta daha getirildi.
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