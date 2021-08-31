Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı
Van’da, Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram’ın oğlu Rızgin Bayram görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.
Van, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı.
Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram’ın oğlu, iş adamları Adnan Bayram ve Seyithan Bayram’ın kardeşi, Serhat Bayram’ın ağabeyi Rızgin Bayram, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.
Edremit RANSS villalarında yapılan kır düğününe, binlerce kişi katılım sağladı. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, milletvekilleri, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasiler, oda başkanları, gazeteciler, spor camiası, eş dost ve akrabalar katıldı.
DAMADA 3 MİLYON 400 BİN TL, GELİNE KİLOLARCA ALTIN TAKILDI
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standının kurulduğu tören, yemek ikramının ardından takı töreni ile devam etti. Damada 3 milyon 400 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.