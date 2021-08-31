Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı

DAMADA 3 MİLYON 400 BİN TL, GELİNE KİLOLARCA ALTIN TAKILDI

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standının kurulduğu tören, yemek ikramının ardından takı töreni ile devam etti. Damada 3 milyon 400 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.