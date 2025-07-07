Aşiret düğününde gelin ve damada takı değil adeta bir servet takıldı
Van’da Pinyanişi aşiretine mensup iş adamı Kerem İnan’ın oğlu ile Giravi aşireti mensubu iş insanının kızının düğününde takılan takılar dudak uçuklattı.
Kaynak: İHA
Van’da Pinyanişi aşiretine mensup iş adamı Kerem İnan’ın oğlu ile Giravi aşireti mensubu iş adamı Emin Bozdemir’in kızı dünyaevine girdi.
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Yakşık 8 bin davetlinin ağırlandığı düğüne ise gelin ve damada takılan takı ve paralar damgasını vurdu.
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Yaklaşık 1 ton etin tüketildiği düğünde, iki günde yaklaşık 8 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu. 5 bin kişinin katıldığı düğünde; aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, iş adamları, eş, dost ve akrabalar yer aldı.
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Takı töreninin 4 saat sürdüğü düğünde damada 7 buçuk milyon TL, geline ise 1 buçuk kilo altın takıldı.
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