Aşırı hız yapan otomobil restorana daldı
Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.00 sıralarında Ataşehir'de Örnek Mahallesi 3 bin 4'üncü Cadde de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.00 sıralarında Ataşehir'de Örnek Mahallesi 3 bin 4'üncü Cadde de meydana geldi.
İddiaya göre cadde üzerinde aşırı hızlı bir şekilde seyir halinde bulunan Mert Yiğit yönetimindeki 34 GN 2522 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir yemek restorana daldı.
Otomobilin dalmasıyla restoran savaş alanına döndü. Kazada kimse yara almazken kaza anında restoranda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.