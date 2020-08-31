  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 31 Ağustos 2020 09:50

Aşırı hız yapan otomobil restorana daldı

Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.00 sıralarında Ataşehir'de Örnek Mahallesi 3 bin 4'üncü Cadde de meydana geldi.

Aşırı hız yapan otomobil restorana daldı

Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.00 sıralarında Ataşehir'de Örnek Mahallesi 3 bin 4'üncü Cadde de meydana geldi.

1/ 17
Aşırı hız yapan otomobil restorana daldı

İddiaya göre cadde üzerinde aşırı hızlı bir şekilde seyir halinde bulunan Mert Yiğit yönetimindeki 34 GN 2522 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir yemek restorana daldı.

2/ 17
Aşırı hız yapan otomobil restorana daldı

Otomobilin dalmasıyla restoran savaş alanına döndü. Kazada kimse yara almazken kaza anında restoranda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

3/ 17
Aşırı hız yapan otomobil restorana daldı

Kaza gürültüsüyle Mahalleli sokağa döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4/ 17
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM