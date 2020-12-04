Aşıyı bulan Türk çiftten dikkat çeken açıklamalar
Dünyanın merakla beklediği koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, New York Times gazetesinde yayınlanan ''Sway'' adlı podcast programına konuk oldu. Aşıyla ilgili bilgiler veren çift, ABD Başkanı Trump'ın aşının kasten geciktirildiği yönündeki iddiasına da ilk kez yanıt verdi.
Sunucu Kara Swisher'ın Amerikan ilaç devi Pfizer ile ürettikleri aşının BioNTech şirketi çalışanlarına yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna Şahin-Türeci çifti "Henüz değil" yanıtını verdi.
"Henüz değil. Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor. Aşı şu anda sadece klinik deneyler dahilinde uygulanabiliyor.