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  3. 04 Aralık 2020 09:48

Aşıyı bulan Türk çiftten dikkat çeken açıklamalar

Dünyanın merakla beklediği koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, New York Times gazetesinde yayınlanan ''Sway'' adlı podcast programına konuk oldu. Aşıyla ilgili bilgiler veren çift, ABD Başkanı Trump'ın aşının kasten geciktirildiği yönündeki iddiasına da ilk kez yanıt verdi.

Aşıyı bulan Türk çiftten dikkat çeken açıklamalar

Sunucu Kara Swisher'ın Amerikan ilaç devi Pfizer ile ürettikleri aşının BioNTech şirketi çalışanlarına yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna Şahin-Türeci çifti "Henüz değil" yanıtını verdi.

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Aşıyı bulan Türk çiftten dikkat çeken açıklamalar

Swisher'ın "İkinizden biri" sorusuna ise Prof. Dr. Şahin'in açıklayıcı yanıtı şöyle oldu:

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Aşıyı bulan Türk çiftten dikkat çeken açıklamalar

"Henüz değil. Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor. Aşı şu anda sadece klinik deneyler dahilinde uygulanabiliyor.

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Aşıyı bulan Türk çiftten dikkat çeken açıklamalar

Ve klinik denemelere şirket çalışanlarının katılmasına izin verilmiyor. Yani bu, aşıya diğer insanların da erişimi olduğunda bizim de erişebileceğimiz anlamına geliyor."

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