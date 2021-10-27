Aşk-ı Memnu Müge Anlı'da gerçek oldu! İzleyiciler şaşkına döndü

Karısı ve yeğeninin ilişkisine evlerinde şahit olduğunu iddia eden Seçer K., her şeye rağmen karısını çok sevdiğini söyleyerek geri dönmesi için canlı yayında bir çağrıda bulundu. Anlı, haftalardır ulaşılamayan üç çocuk annesi kadını bularak karı kocayı canlı yayında yüzleştirdi.