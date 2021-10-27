Aşk-ı Memnu Müge Anlı'da gerçek oldu! İzleyiciler şaşkına döndü
ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu dizisini aratmayan olayda yeni gelişmeler yaşandı. Eşinin yeğeniyle kaçan kadın, canlı yayında kocasıyla yüzleşti.
Afyonkarahisar'da yaşayan Seçer K., 1 Ağustos'ta yeğeniyle birlikte kaçan eşini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu.
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Karısı ve yeğeninin ilişkisine evlerinde şahit olduğunu iddia eden Seçer K., her şeye rağmen karısını çok sevdiğini söyleyerek geri dönmesi için canlı yayında bir çağrıda bulundu. Anlı, haftalardır ulaşılamayan üç çocuk annesi kadını bularak karı kocayı canlı yayında yüzleştirdi.
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"YEĞENİYLE BERABER DEĞİLİM AYRILSIN DİYE OYUN KURDUK"
Telefonla bağlanan genç kadın, kocasının yeğeniyle birlikte olduğu iddialarını reddederek şunları söyledi;
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