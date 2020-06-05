Asker uğurlama eğlencelerinde şoke eden görüntüler

Yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtılar

Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında halay çekmeye başladı. Ses sistemi olan araçlarla yüksek sesli müzik açan grup, mega kentte gürültü yaparak rahatsızlık verdi. Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Motosikletlerle alt geçitleri trafiğe kapatan magandalar, patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Trafikte yanlama da yapan magandalar, o anları bir de arkadaşlarına kaydettirdi. Diğer bir uğurlama konvoyunda ise otomobille seyir halinde olan bir maganda güpegündüz havaya defalarca ateş açtı.