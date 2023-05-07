Asker uğurlama eğlencesine kabus: 12 ölü, onlarca yaralı var!
Hatay’da freni patlayan kamyonun önündeki araçlara çaparak asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldığı feci kazada 12 kişi hayatını kaybetti.
Korkunç olay, Hatay’ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden kamyonun freni patladı.
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Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan ve diğer araçları da sürükleyerek yolun karşısına geçen kamyon, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı.
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Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü.
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