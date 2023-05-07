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  4. Asker uğurlama eğlencesine kabus: 12 ölü, onlarca yaralı var!

Asker uğurlama eğlencesine kabus: 12 ölü, onlarca yaralı var!

Hatay’da freni patlayan kamyonun önündeki araçlara çaparak asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldığı feci kazada 12 kişi hayatını kaybetti.

Asker uğurlama eğlencesine kabus: 12 ölü, onlarca yaralı var! - Resim: 1

Korkunç olay, Hatay’ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi. 

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Asker uğurlama eğlencesine kabus: 12 ölü, onlarca yaralı var! - Resim: 2

Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden kamyonun freni patladı. 

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Asker uğurlama eğlencesine kabus: 12 ölü, onlarca yaralı var! - Resim: 3

Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan ve diğer araçları da sürükleyerek yolun karşısına geçen kamyon, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. 

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Asker uğurlama eğlencesine kabus: 12 ölü, onlarca yaralı var! - Resim: 4

Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü.

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