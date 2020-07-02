Asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe sayıp, 'uzun eşek' oynadılar
Kentte birliklerine katılmak için yola çıkan asker adayları için caddelerde uzun araç konvoyu oluşturdu.
Kentte birliklerine katılmak için yola çıkan asker adayları için caddelerde uzun araç konvoyu oluşturdu.
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün akşam asker uğurlaması yapanlar, 'uzun eşek' oynayarak sosyal mesafe kuralını ihlal etti.
Bir asker adayının vatandaşların sırtına basarak, otobüse bindiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.