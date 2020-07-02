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  3. 02 Temmuz 2020 09:31

Asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe sayıp, 'uzun eşek' oynadılar

Kentte birliklerine katılmak için yola çıkan asker adayları için caddelerde uzun araç konvoyu oluşturdu.

Asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe sayıp, 'uzun eşek' oynadılar

Kentte birliklerine katılmak için yola çıkan asker adayları için caddelerde uzun araç konvoyu oluşturdu.

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Asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe sayıp, 'uzun eşek' oynadılar

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün akşam asker uğurlaması yapanlar, 'uzun eşek' oynayarak sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

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Asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe sayıp, 'uzun eşek' oynadılar

Bir asker adayının vatandaşların sırtına basarak, otobüse bindiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe sayıp, 'uzun eşek' oynadılar

Asker uğurlamasına katılanların maske takmadığı ve sosyal mesafeye de uymadıkları görüldü.

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