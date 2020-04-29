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  3. 29 Nisan 2020 15:45

Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Komutanlıktaki koğuşlar, dinlenme tesisleri, yemekhane, çamaşırhane ve nizamiyede Kovid-19'a karşı önlemler alındı. Kovid-19 önlemleri eğitim faaliyetleri sırasında da üst düzeye çıkarılıyor.

Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Komutanlıktaki koğuşlar, dinlenme tesisleri, yemekhane, çamaşırhane ve nizamiyede Kovid-19'a karşı önlemler alındı. Kovid-19 önlemleri eğitim faaliyetleri sırasında da üst düzeye çıkarılıyor.

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Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Koğuşlarda ranzalar arasındaki mesafe düzenlenip ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilirken, lavabo ve tuvaletler de sosyal mesafe gözetilerek birer boşluk bırakılarak kullanılıyor.

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Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Gazino ve kantinde de masalara sosyal mesafe kurallarına uyularak oturuluyor. Kantinde el dezenfektanı, kolonya ve su gibi kişisel temizlik malzemeleri sürekli bulunduruluyor. Personelin yoğun kullandığı alanlar çamaşır suyuyla hazırlanmış dezenfektanla sık sık silinip havalandırılıyor.

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Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Mehmetçik'e ayrılan gazino, yemekhane, koğuş gibi her bina ve tesisin girişinde botların temizliği için dezenfektan havuzları bulunuyor. Askeri ve personel araçları her kullanımdan önce ve sonra dezenfekte ediliyor.

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