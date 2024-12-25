Askeri depo olarak kullanılan tarihi binada büyük yangın
Erzurum'da askeriye deposu olarak kullanılan tarihi Taşambarlar'da yangın meydana geldi. Yangın, 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA/AA
Erzurum'da 1860-1870 yıllarında "askeri ambar" olarak yaptırılan ve yakın zamanda Büyükşehir Belediyesine devredilerek turizme kazandırılması amacıyla restorasyon çalışması yürütülen tarihi Taş Ambarlar'ın çatısında yangın çıktı.
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İhbar üzerine tarihi yapının bulunduğu Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi'ne, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin yaklaşık 2 saat süre çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile yangının meydana geldiği tarihi yapıyı inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
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