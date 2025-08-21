  1. Anasayfa
  4. Askeri üste büyük yangın! Dumanlar şehri sardı...

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nın yemekhane bölümünde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Kaynak: DHA / İHA
Kütahya'da Vefa Mahallesi’ndeki Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nın yemekhane bölümünde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. 

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yemekhane binasının yanındaki ağaçlık alana da sıçradı. 

Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. 

Yangın, ekipler tarafından 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

