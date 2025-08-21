Askeri üste büyük yangın; dumanlar şehri sardı...
Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nın yemekhane bölümünde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.
Kaynak: DHA / İHA
Kütahya'da Vefa Mahallesi’ndeki Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nın yemekhane bölümünde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
1 / 17
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yemekhane binasının yanındaki ağaçlık alana da sıçradı.
2 / 17
Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
3 / 17
Yangın, ekipler tarafından 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
4 / 17